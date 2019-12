Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Spiegel gestreift und geflüchtet, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln nach einem 'Spiegelstreifer' am Samstagmittag in der Weinstraße wegen Unfallflucht und hoffen diesbezüglich auf Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat gegen 13:30 Uhr, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot gestreift und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Wer Hinweise zum nun gesuchten Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell