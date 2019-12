Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Unfallflucht nach Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Am Donnerstag kam es um 17:10 Uhr in Friesenheim in der Oberschopfheimer Straße in Höhe der Einmündung zur B 3 zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines silbernen 3-er BMW mit Teilkennzeichen OG-??? fuhr einem verkehrsbedingt haltenden Ford Fiesta gegen das Heck. Nach dem Unfall verständigten sich die beiden Unfallbeteiligten, dass man beiseite fahren wird, um die Personalien auszutauschen zu können. Die geschädigte Fiesta-Fahrerin fuhr 30 Meter nach der Unfallstelle auf einen Parkplatz, der Fahrer des BMW hingegen suchte das Weite. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lahr unter T. 07821 277-200 zu melden.

