Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - nach Unfall geflüchtet-Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Samstagvormittag gegen 09.30 Uhr, war der Fahrer eines roten Autos in der Hugsweierer Hauptstraße in Richtung B3 unterwegs. Infolge unbekannter Ursache kam der Fahrer dabei zu weit nach rechts und prallte gegen einen geparkten Fiat Ducato. Am Ducato entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sein rotes Auto, möglicherweise ein Peugeot 206 CC, müsste vorne rechts beschädigt sein. Die Polizei Lahr bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07821/2770. /br

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell