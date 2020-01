Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Hövels, B 62, Gasometerkurve (ots)

Am Fr., 03.01.2020, gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford Mondeo die B 62 von Wissen in Richtung Hövels / Betzdorf. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in Verbindung mit unzureichender Reifenprofiltiefe brach das Fahrzeugheck in einer Rechtskurve aus. Der Pkw schleuderte über die linke Fahrbahnhälfte und drehte sich um 180 Grad. Anschließend prallte dieser gegen eine Böschung und blieb im Straßengraben liegen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Insassen blieben unverletzt. Der 32-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

