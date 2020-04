Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonne abgebrannt

Greven (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (07.04.2020), gegen 04.45 Uhr, ist an der Weberstraße ein Feuer gemeldet worden. Ein Müllbehältnis ist dort vollkommen niedergebrannt. Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, wie das Behältnis in Brand geraten konnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

