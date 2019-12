PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 09.12.2019

Limburg

1. Anrufe von falschen Polizeibeamten Limburg und Bad Camberg Wochenende vom 06.12.-08.12.2019 (ge) Am Wochenende kam es wieder zu Anrufen von vermeintlichen Polizeibeamten, die versuchten, auf diesem Wege in Verbindung mit einer geschickten Gesprächsführung, an das Bargeld und die Wertsachen der Angerufenen zu gelangen. Unter dem Vorwand einiger Festnahmen von "Einbrechern" im nahen Umfeld der Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, wurde diesen empfohlen, ihre Wertsachen wie Schmuck und Bargeld sicher aufzubewahren und diese an spätere "Abholer" der Polizei zu übergeben. Auch wurden die Angaben zu Kontoständen abgefragt. In den Fällen vom Wochenende jedoch haben alle Angerufenen richtig reagiert und entweder sofort aufgelegt oder dem Anrufer gesagt, dass dies ihn nichts angehe! Daher beherzigen Sie den Rat der Polizei: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Das ist nicht etwa unhöflich, sondern die einzige Möglichkeit, die Täter los zu werden.

2. Diebstahl aus verschlossenem PKW Parkplatz Konrad-Adenauer-Straße in Weilburg OT Waldhausen Freitag, 06.12.19 21:30 - Sonntag, 08.12.19 19:30 Uhr

(ge) Von Freitag bis Sonntag haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße in Waldhausen aus einem geparkten und ordnungsgemäß verschlossenen PKW mehrere Gegenstände entwendet. Die Diebe gelangten auf bisher ungeklärte Art und Weise in das Fahrzeuginnere des PKW Ford Mondeo und haben aus dem Handschuhfach u. a. den Fahrzeugschein sowie eine Lupe, ein Fernglas und einen Kompass im Gesamtwert von ca. 750,-EUR mitgenommen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431- 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Trickbetrug mit Wechselgeld Weihnachtsmarkt Neumarkt in Limburg Sonntag, 08.12.2019 gegen 13:15 Uhr

(ge) Zwei Trickbetrüger haben am Sonntag in Limburg auf dem Neumarkt an einem Marktstand durch einen Wechselgeldtrick 100,-EUR erlangt. Einer der Betrüger wollte einen Schal im Wert von 10,-EUR mit einem 200EUR-Schein bezahlen. Nach Erhalt des Wechselgeldes wollte er den Kauf rückgängig machen, worauf die Verkäuferin durch einen zweiten Betrüger abgelenkt wurde und bei Erhalt des Wechselgeldes nicht bemerkte, dass zwei 50EUR-Scheine fehlten. Die beiden Betrüger sollen nordafrikanisches Erscheinungsbild haben, männlich und ca. 25-30 Jahre alt sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431- 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Zeugenaufruf nach Bedrohung Bahnhof Weilburg Freitag, 06.12.2019 um 15:00 Uhr

(ge) Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt in einem Fall, wobei zwei 13- und 15-jährige Jugendliche am Bahnhof in Weilburg durch einen Unbekannten mit einem Messer bedroht wurden. Die beiden Jugendlichen, die sich in einem Zug von Gießen nach Limburg befanden und um 14:55 Uhr in Weilburg ausstiegen, wurden zuvor durch den Unbekannten im Zug gestoßen. Auf dem Bahnhof im Bereich der Treppenaufgänge setzte sich der Streit fort, wobei der Unbekannte ein Messer zog und es gegen den Bauch des 15-Jährigen hielt. Hierbei bedrohte er die beiden Geschädigten noch verbal. Der Unbekannte wird beschrieben als 15-16 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit dünner Statur, schwarzen lockigen Haaren, bekleidet mit einem grünen Kapuzenpulli, schwarz-weißer Nike-Jacke und schwarzen Schuhen. Er führte einen Rucksack mit Aufdruck der "Frankfurter Eintracht" mit sich. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

5. Vandalismus - Straßenschilder umgeknickt Bubenheimer Straße in Hünfelden-Kirberg Samstag, 07.12.2019, 20:00 Uhr - Sonntag, 08.12.2019, 01:00 Uhr

(ge) In der Nacht zum Sonntag wurden durch Unbekannte in Hünfelden-Kirberg mehrere Verkehrsschilder umgeknickt. Das Hinweisschild "Pendlerparkplatz" an dessen Einfahrt nahe der B 417, ein "Vorfahrt achten"- Schild an der Einmündung zur Limburger Straße und ein Warnschild "Kreuzung" in der Bubenheimer Straße wurden hierbei beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 300,-EUR. Die Tat könnte im Zusammenhang mit den entwendeten Weihnachtsbäumen beim REWE-Markt in Kirberg stehen, die durch Unbekannte am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr entwendet wurden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431- 91400 in Verbindung zu setzen.

