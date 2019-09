Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zimmerbrand

Stuttgart-Nord

Offenbar aufgrund einer unbeaufsichtigten Kerze ist es in der Nacht auf Dienstag (10.09.2019) in einer Wohnung an der Gäubahnstraße zu einem Zimmerbrand gekommen. Nachbarn hatten gegen 00.35 Uhr Brandgeruch und den Warnton eines Rauchmelders gemeldet. Eine eintreffende Streife stellte Rauch aus einem Fenster einer Wohnung im fünften Obergeschoss fest. Die 54 Jahre alte Bewohnerin stand auf dem Balkon, die Beamten brachten sie von dort ins Treppenhaus und nach draußen, sie erlitt leichte Verletzungen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte eine heruntergebrannte Kerze auf einem Beistelltisch zunächst die Tischdecke und dann das Inventar entzündet, während sich die Bewohnerin im Bad aufhielt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

