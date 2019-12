Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Diebstahl von Pflug

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag den 30.11.2019 bis 02.12.2019 kam es im Waidweg in Ihringen zum Diebstahl eines 4-Schar-Pflugs. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete hierzu zunächst einen Kettenbagger von einer Baustelle am Ortsrand von Ihringen. Mittels des entwendeten Kettenbaggers wurde folglich der sich in ca. einem Kilometer Entfernung auf einem Feld befindliche Pflug aufgeladen und anschließend entwendet. Der entstandene Gesamtschaden durch die Entwendung des Pfluges und den Beschädigungen am Kettenbagger liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Breisach hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07667/91170 um Hinweise aus der Bevölkerung, falls im genannten Zeitraum Wahrnehmungen zum Tatgeschehen gemacht wurden.

