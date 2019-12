Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March- Fahrzeug überschlägt sich

Freibur (ots)

Am Montag, den 02.12.2019 kam es in den Abendstunden gegen 18:00 Uhr auf der L 187 von March-Buchheim in Fahrtrichtung Holzhausen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Die 75-jährige PKW-Fahrerin geriet Ermittlungen zufolge auf den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Autofahrerin erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Neben Einsatzkräften des Polizeireviers Breisach waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden March und Eichstetten im Einsatz. Der entstandene Unfallschaden liegt bei ca. 4000 Euro.

