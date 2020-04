POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek- PKW in Brand geraten

Am Donnerstag, 23. April 2020, gegen 15.45 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein PKW auf der Bundesstraße 72 (B72) in Höhe der Abfahrt Emstek West in Brand. Ein 55jähriger aus Stuhr befuhr mit einem PKW die B72 in Richtung Cloppenburg als dieser eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes feststellte. Der 55jährige brachte den PKW umgehend seitlich der Fahrbahn zum Stehen und konnte unverletzt den PKW verlassen. Anschließend stand der Motorraum des PKW in Brand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Emstek, welche mit vier Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der PKW wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört. Der Schaden wird bislang auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Für den Zeitraum der Brandbekämpfung wurde die B72 im Bereich der Brandörtlichkeit bis ca. 16.45 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

