Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Schuppen aufgehebelt; Bad Fallingbostel: Scheibe der Terrassentür eingeschlagen; Heidekreis: Die Polizei warnt vor dubiosen Anrufen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.03.2020 Nr. 1

15.03 / Schuppen aufgehebelt

Munster: Am vergangenen Wochenende hebelten Unbekannte die Tür eines Holzschuppens hinter dem Museum an der Straße Kirchgarten auf. Entwendet wurde vermutlich nichts.

15.03 / Scheibe der Terrassentür eingeschlagen

Bad Fallingbostel: Unbekannte schlugen am vergangenen Wochenende die Scheibe einer Terrassentür eines Hauses am Koppelweg ein, betraten anschließend das Gebäude und durchsuchten mehrere Zimmer. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

16.03 / Die Polizei warnt vor dubiosen Anrufen

Heidekreis: Im Heidekreis fielen in der jüngeren Vergangenheit Anrufer auf, die sich nach Sparbüchern und Wertgegenständen bei den Angerufenen erkundigten. Teilweise wurde angegeben, der Anrufer sei von einer nicht näher bezeichneten "Bankenaufsicht". Die sehr sprachgewandten Anrufer versuchten regelmäßig an genauere Kontodaten zu gelangen, um diese missbräuchlich zu nutzen oder gaben überzeugend vorgeschobene Gründe an, warum die Wertgegenstände durch angeblich offizielle Institutionen geprüft werden sollten. Es wird vorgespielt, dass die Wertgegenstände dafür abgeholt werden müssten. "Wer sich darauf einlässt, sieht seine Sachen nie wieder", so ein Polizeisprecher. Die Polizei rät, sich nicht auf diese Telefonate einzulassen und einfach aufzulegen.

15.03 / Reifen zerstochen

Walsrode: Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Sonntag jeweils einen Reifen an insgesamt drei Fahrzeugen verschiedener Automarken. Die Autos waren an der Horststraße, der Rehrstraße und an der Straße Alter Postweg abgestellt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

15.03 / Betrunken auf der Autobahn

Bad Fallingbostel: Auf der A7, Fahrtrichtung Hannover, Bereich Bad Fallingbostel kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr den Fahrer eines Pkw, der zuvor durch das Fahren von Schlangenlinien aufgefallen war. Der 48jährige Fahrer aus Karlsburg erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,94 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

15.03 / Ein Schwerverletzter nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Walsrode: Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr auf der Benzer Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Drei der Insassen flüchteten vom Unfallort, ein vierter Insasse verblieb schwerverletzt im Fahrzeug zurück. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. In der Zwischenzeit konnten die Geflüchteten durch Polizeibeamte angetroffen werden. Allen Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen, da alle Alkohol getrunken hatten und die Fahrereigenschaft zunächst nicht feststand. Die K 118 musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

13.03 / Ruine in Brand

Munster: Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr stand ein seit Jahren leerstehender und verwahrloster Gebäudekomplex im Bereich der Straße Sportanlagen in Brand. Erste Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandlegung hin. Das Gelände ist frei zugänglich und wurde immer wieder von Abenteuerlustigen aufgesucht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192/9600 entgegen.

16.03 / Restmüllcontainer entwendet

Munster: In der Zeit zwischen Dienstag, 03.03. und Mittwoch, 04.03. wurde in Munster, Wagnerstraße 29-31 (Wohnblock), ein zur Nr. 29 gehörender, großer, rollbarer Restmüllcontainer (schwarz, Kunststoff, 1200L) entwendet. Wer kann Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Containers geben? Hinweise bitte an die Pol. Munster unter 05192/9600

