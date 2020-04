Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Verfolgungsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, kein Versicherungsschutz

Am Donnerstag, 23. April 2020, gegen 12.20 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen Mofa-Fahrer, welcher die Landwehrstraße befuhr, zu kontrollieren. Der Mofa-Fahrer versuchte sich der polizeilichen Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Als die Polizeibeamten versuchten, den Fahrzeugführer in der Brägeler Straße zu stellen, fuhr dieser von einem Gehweg durch eine Hecke auf die Brägeler Straße ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei musste ein Fahrzeug, welches aus Richtung Lindenstraße kam, ruckartig bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Anschließend ließ der Fahrer das Mofa zurück und versuchte zu Fuß zu fliehen, dieses konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der jugendlichen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen des Mofas war. Darüber hinaus wurde das an dem Mofa angebrachte Versicherungskennzeichen mit Farbe übermalt. Das Versicherungskennzeichen war für das Jahr 2018 ausgegeben. Ein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich der Jugendliche nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der minderjährige Tatverdächtige einem Angehörigen übergeben. Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer/der Fahrerin des Fahrzeugs, welche/r durch die riskante Fahrweise des Jugendlichen in der Brägeler Straße gefährdet wurde, sowie nach weiteren Personen/Zeugen, welche im Laufe der Flucht gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) in Verbindung zu setzen.

