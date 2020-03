Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schaufensterscheibe zerstört

Stadtlohn (ots)

Eingeschlagen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag eine circa zwei mal zwei Meter große Schaufensterscheibe in Stadtlohn. Das Geschehen spielte sich an einem Gebäude an der Dufkampstraße ab. Über mögliches Diebesgut liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

