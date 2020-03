Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Neubau eingebrochen

Auf Installationsmaterial hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn abgesehen. Die Täter drangen mit Gewalt in einen Neubau an der Weststraße ein, indem sie eine Kellertür aufhebelten. Die Einbrecher ließen verschiedene Materialien zur Installation in den Bereichen Elektro, Gas und Wasser mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

