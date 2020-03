Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Treffen aufgelöst

Ahaus-Wessum (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag ein Treffen einer Gruppe von sieben Personen aufgelöst. Die Erwachsenen im Alter von 21 bis 46 Jahren hielten sich gegen 14.20 Uhr an der Wesheimstraße in Ahaus-Wessum auf. Die Beamten sprachen Platzverweise aus und leiteten Bußgeldverfahren nach den derzeit geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus ein.

