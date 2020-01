Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - In Gaststätte eingebrochen, Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Einen Sach- und Diebstahlsschaden von mehreren Tausend Euro hinterließen noch Unbekannte, als sie gegen 2:30 Uhr am frühen Mittwochmorgen eine Gaststätte in der Adolf-Walz-Straße heimsuchten. Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau ergaben, hebelten die Langfinger ein Fenster der Gaststätte auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und die mit Wechselgeld befüllten Behälter entwendet. Als die Räumlichkeiten auf dem gleichen Weg wieder verlassen wurden, löste ein Alarm aus, und die Polizei wurde verständigt. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen, konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegen.

/sr

