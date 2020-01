Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Mehrere Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Ottersweier (ots)

Mehreren Anzeigen sehen ein 24-jähriger VW-Fahrer und seine ein Jahr ältere Beifahrerin nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag durch die Beamten des Polizeireviers Bühl entgegen. Diesen fiel der Kleinwagen gegen 15 Uhr in der Lindenstraße auf, worauf sie sich zu einer Kontrolle entschlossen. Die Bilanz am Ende der Überprüfung ergab: beide Insassen waren im Besitz mehrerer Gramm verschiedener Betäubungsmittel, der Fahrer saß augenscheinlich auch unter Rauschmitteleinfluss am Steuer des Fahrzeuges, das Auto war darüber hinaus weder zugelassen noch versichert, es waren entstempelte Kennzeichen angebracht und die Bremsen des VW zeigten keinerlei Funktion mehr. Angst um seinen Führerschein musste der Mittzwanziger im Verlauf einer Blutentnahme wohl nicht haben. Dieser wurde ihm in der Vergangenheit bereits gerichtlich entzogen.

