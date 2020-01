Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Raubüberfall auf Spielkasino

Kehl (ots)

Nach einem Raubdelikt zum Nachteil eines Spielkasinos in der Kehler Hauptstraße am Dienstagabend, ermitteln nun die Beamten der Kriminalpolizei. Gegen 22:30 Uhr betrat ein noch unbekannter Tatverdächtiger das Ladenlokal an der Einmündung Hauptstraße / Ehrmannstraße und forderte von der Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Einnahmen aus der Kasse. Mit Beute im dreistelligen Bereich verließ der Mann nur wenige Sekunden später den Tatort. Die Angestellte und zwei anwesende Gäste wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der mit einer silbernen Pistole mit schwarzem Griff bewaffnete Mann wurde wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 185 cm und 190 cm groß und 20 bis 30 Jahr alt, zumindest am Hinterkopf / Nacken kurz rasierte Haare. Der Täter trug bei Tatausführung eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Daunenjacke und eine Kappe. Hinweise zu dem Gesuchten oder verdächtige Wahrnehmungen vor und nach der Tat in diesem Bereich, nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 entgegen.

