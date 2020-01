Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, L 75 - Pferd nach Unfall verendet

Kehl (ots)

Nach einer Kollision zwischen einem Pferd und einem 64 Jahre alten VW-Fahrer am frühen Mittwochmorgen auf der L 75 ist das Pferd an der Unfallstelle verendet. Der Autofahrer blieb unverletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 64-Jährige kurz nach 5:30 Uhr in Richtung Bodersweier unterwegs, als ihm im Bereich der Auenheimer Mühle von rechts der Vierbeiner vor den Wagen rannte. Das Pferd stammt nach aktuellen Erkenntnissen von einer Koppel in Querbach. Wie es dort von der umzäunten Koppel gelangen konnten, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die L 75 war während der Unfallaufnahme vorübergehend nur einseitig befahrbar. /kw

