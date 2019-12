Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Verschlossenes E-Mountainbike von Abstellplatz gestohlen

Homberg (ots)

Gudensberg Diebstahl eines E-Mountainbikes Tatzeit: 01.12.2019, 15:30 Uhr bis 17:10 Uhr Ein hochwertiges "Scott"-E-Bike im Wert von 4.500,- Euro stahlen unbekannte Täter am Samstagnachmittag von einem Fahrradabstellplatz im Schwimmbadweg. Die Täter begaben sich zu dem Fahrrad, welches mit einem Kettenschloss an einer "Fahrradstange" vor einem Fitnessstudio angeschlossen war. Sie schnitten mit einem unbekannten Werkzeug ein mehrere Zentimeter langes Stück aus der Stange und konnten anschließend das Fahrrad mit Schloss stehlen. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Scott E-Genius 720 Plus in grau/rot. Die Höhe des Sachschadens an der Fahrradstange ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell