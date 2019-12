Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Einbruch in Optikergeschäft - Täter stehlen Ausstellungsringe

Homberg (ots)

Gudensberg Einbruch in Optikergeschäft Tatzeit: 30.11.2019, 02:32 Uhr Eine nicht bekannte Anzahl an ausgestellten Ringen erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Bahnhofstraße. Die Täter hatte mit einem Kanaldeckel eine Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeworfen und drangen anschließend in den Verkaufsraum ein. Hier zerstörten sie zwei Vitrinen und stahlen die enthaltenen Ausstellungsstücke. Der Wert der entwendeten Ringe und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell