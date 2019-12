Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Besse: Unbekannte Täter zünden Sitzschalen einer Bushaltestelle an

Homberg (ots)

Edermünde-Besse Sachbeschädigung durch Brand Tatzeit: 29.11.2019, 22:40 Uhr Drei Plastiksitzschalen einer Bushaltestelle setzten unbekannte Täter am Freitagabend in Brand. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Unbekannte Täter hatten an der Bushaltestelle in der Gudensberger Straße drei Plastiksitzschalen in Brand gesetzt. Der Brand wurde von einem Anwohner bemerkt und umgehend gelöscht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell