Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter zerstechen Reifen an drei geparkten Fahrzeugen

Homberg (ots)

Fritzlar Unbekannte Täter zerstechen mehrere Autoreifen Tatzeit: 29.11.2019, 18:30 Uhr bis 30.11.2019, 08:00 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen zerstachen unbekannte Täter an drei Pkws in der Gregorstraße mehrere Autoreifen. An einem weißen Seat Leon zerstachen die Täter insgesamt drei Reifen. Der entstandene Sachschaden beträgt 250,- Euro. 200,- Euro Sachschaden entstandenen an einem orangen VW Golf, hier wurde der vordere rechte Reifen eingestochen. Ebenfalls 200,- Euro Sachschaden entstanden an einem silbernen Honda Jazz, hier wurde der hintere rechte Reifen eingestochen. Bei allen Reifen wurde in die Seite der Reifen eingestochen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell