Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Gegenstand von Brücke auf Auto geworfen

Offenburg (ots)

Ein gefährliches Spiel trieben am Montagmittag drei Unbekannte, als sie gegen 15:00 Uhr einen gelb- orangenen Gegenstand von der Gustav- Heinemann- Brücke auf die darunter hindurch fahrenden Fahrzeuge auf der B33a schmissen. Der 22- jährige Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt mit weiteren Fahrzeuginsassen auf dem Zubringer in Richtung Autobahnanschlussstelle unterwegs, als sein Wagen von dem herabfliegenden Gegenstand erfasst wurde. Er hat nun einen Schaden an seiner Windschutzscheibe in der Höhe von mehreren hundert Euro zu tragen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeistreifen flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt, ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Gesucht werden drei Personen, welche zur Tatzeit mit einem weißen, blauen und roten Kapuzenpullover bekleidet waren und nach dem Ereignis in Richtung eines nahegelegenen Kaufhauses flüchteten. Sachdienliche Hinweise wird durch die Polizei in Offenburg unter der Rufnummer: 0781/21-2200 entgegengenommen.

/hs

