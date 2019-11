Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Damm

Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft; die Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Zu einem vermutlich lautstarken Einbruch kam es am Morgen des 12.11.2019 in der Straße Damm in Elmshorn.

Dort zerstörte ein bislang unbekannter Täter um 2 Uhr morgens die Scheibe der Eingangstür eines Bekleidungsgeschäftes, indem er einen Gullydeckel gegen die Tür warf.

Durch das entstandene Loch in der Scheibe gelangte er in den Laden und klaute daraus mehrere Kleidungsstücke. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen nun darum, sich unter der Rufnummer 04121 / 8030 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

