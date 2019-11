Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

Streit mit Messer geschlichtet

Bad Segeberg (ots)

Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Montag, den 11.11.2019, an einer Berufsschule in Pinneberg.

Auslöser war am Mittag ein Streit zwischen 2 jungen Männern, in dessen Verlauf einer der Beiden ein Messer zog und seinen 17-jährigen Kontrahenten damit bedrohte. Erst nachdem ein Zeuge sich in den Streit einmischte, beruhigte sich die Situation.

Die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten befragten die anwesenden Personen. Anschließend suchten sie den Ort des Geschehens ab und fanden das Messer in einer Hecke. Dieses hat der Täter dort noch vor der Ankunft der Polizei versteckt.

Gegen den 19-Jährigen aus Rellingen wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

