Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal/ Kniesteinweg- Junge bei Radunfall verletzt

Schuttertal (ots)

Ein Fahrradhelm verhinderte beim Sturz eines Fünfjährigen schlimmere Verletzungen. Der Junge war in Begleitung seiner Eltern am Montagnachmittag auf einem Waldweg in Richtung Schweighausen unterwegs und kam nach einer Kurve zu Sturz. Hierbei zog er sich nach ersten Erkenntnissen, trotz des getragenen Schutzhelems, leichte Verletzungen im Kopfbereich zu. Sicherheitshalber wurde er dennoch zur genaueren Untersuchung mit einem hinzu gerufenen Rettungshubschrauber in ein Freiburger Klinikum verbracht. Ein Fremdverschulden kann nach Auskunft der Lahrer Polizei ausgeschlossen werden.

/hs

