POL-OG: Kehl - Versuchter Einbruch

Kehl (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des frühen Sonntagmorgens zwischen 4 und 5 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Herdstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen haben die ungebetenen Besucher nach mehrmaligem Klingeln eine Wohnungstür aufgehebelt. Warum sich die Unbekannten ohne Beute aus dem Staub machten, ist bislang unklar. Sie hinterließen lediglich einen Sachschaden von rund 500 Euro an der Wohnungstür.

