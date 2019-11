Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der BAB 20,Anschlussstelle Neubrandenburg Ost (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots)

Am 16.11.2019, gegen 12:10 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20 ein Verkehrsunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Der 57-jährige Fahrer eines PKW Nissan fuhr an der Anschlussstelle Neubrandenburg / Ost in Fahrtrichtung Stettin vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur, ordnete sich hinter einem vor ihm fahrenden LKW ein und beabsichtigte diesen zu überholen. Während des Überholvorganges beachtete er den nachfolgenden PKW Mazda auf der Überholspur nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei diesem wurden zwei auf der Rückbank des Mazda sitzende Personen leicht verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den 78-jährigen Mann aus dem Landkreis Märkisch-Oderland, sowie seine 74-jährige Ehefrau vor Ort behandeln. Da aus den verunfallten PKW Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sponholz und Sadelkow zum Abstumpfen der Fahrbahn angefordert. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Die BAB 20 war an der Unfallstelle kurzzeitig vollgesperrt. Zu nennenswerten Verkehrseinschränkungen kam es aber nicht. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395 / 5582 - 2223 Fax: 0395 / 5582 - 2026 E-Mail: holger.bahls@polmv.de E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell