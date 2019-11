Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L181 zwischen Marlow und Allerstorf (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 15.11.2019, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der L 181 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 22-jährige Frau aus Ribnitz-Damgarten mit ihrem Pkw Skoda die L 181 aus Allerstorf kommend in Richtung Marlow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Bei dem Unfall wurde die Skoda-Fahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Greifswald verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro. Neben einem RTW und einem Notarzt waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Marlow und Ribnitz im Einsatz, welche bei der Rettung der Verunfallten aus dem PKW unterstützten. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395 / 5582 - 2223 Fax: 0395 / 5582 - 2026 E-Mail: holger.bahls@polmv.de E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

