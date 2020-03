Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei löst Treffen auf

Ahaus (ots)

Die Polizei hat am Montag ein Treffen einer Gruppe von drei Jugendlichen in Ahaus aufgelöst. Die Personen im Alter von 15 und 16 Jahren hielten sich gegen 17.40 Uhr an der Straße Hof zum Ahaus auf. Bei einer fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana auf. Die Beamten leiteten Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die derzeitigen Bestimmung zum Schutz der Ausbreitung des Corona-Virus und ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

