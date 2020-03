Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Sparbuchfächer gewaltsam geöffnet

Raesfeld (ots)

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag mehrere Sparbuchfächer in einem Geldinstitut in Raesfeld aufgebrochen. Um in das Gebäude an der Silvesterstraße zu gelangen, hatte der Täter gegen 02.30 Uhr ein Seitenfester aufgehebelt. Angaben über mögliches Diebesgut lagen zunächst nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell