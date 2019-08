Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Fahrraddiebe festgenommen

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 23.50 Uhr, kam ein 54-jähriger Halterner mit dem Zug am Bahnhof an. Als er zu seinem am Fahrradständer abgestellten Fahrrad ging, sah er zwei Jugendliche. Einer hatte sein Fahrrad in der Hand, der andere ein anderes. Der 54-Jährige sprach die beiden Jugendlichen an und rief die Polizei. Polizeibeamte konnten die beiden Jugendlichen, einen 15-Jährigen aus Haltern am See und seinen 14-jährigen Cousin aus Remscheid, am Bahnhofszufuhrweg, an der dortigen Unterführung zur Recklinghäuser Straße, antreffen. Das Fahrrad des 54-Jährigen hatten sie am Fahrradständer am Bahnhof zurückgelassen, das andere, ein schwarz-grünes Rad der Fa. Bianchi, hatten sie dabei. Beide wurden zur Wache gebracht, das Fahrrad sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurden sie der Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei sucht jetzt den Eigentümer des sichergestellten Fahrrades. Dieser kann sich beim Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 melden.

