Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Unfall

Radfahrer leicht verletzt

Heek-Nienborg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 17-jähriger Ochtruper am Montag bei einem Verkehrsunfall in Heek-Nienborg erlitten. Ein 45-jähriger Autofahrer befuhr gegen 16.20 Uhr die Straße Achter der Stadt in Richtung Eper Straße und wollte die Ochtruper Straße überqueren. Hierbei übersah der Gronauer den von links kommenden Radfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Härskamp unterwegs war. Es kam zur Kollision. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

