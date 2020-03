Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Korrektur der ots Meldung vom 18.03.2020 - 09:46 Uhr: POL-MK: 63-jähriger Balver bestohlen

Balve (ots)

Gestern Mittag, gegen 12 Uhr, kaufte ein Balver in einem Supermarkt an der Hönnetalstraße ein und bezahlte seine Waren an der Kasse mit EC Karte und der Eingabe seines PIN. An seinem Fahrzeug stellte er den Diebstahl seiner zuvor benutzten EC Karte mit. Zu Hause angekommen, rief er umgehend die örtliche Sparkasse an, um seine Karte sperren zu lassen. Hier wurde ihm mitgeteilt, dass kurz vorher eine Person mit Mundschutz und Sonnenbrille am Geldautomaten (Videoaufnahmen) von seinem Konto abgehoben hatte. Die Ermittlungen dauern an.

