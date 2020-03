Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad- und Werkzeugdiebe gesucht

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Dienstag stahlen unbekannte Diebe aus einer Garage an der Königsberger Straße u.a ein orange/schwarz farbenes E-Bike der Firma Raymon E Seven Trail Ray 8.0 sowie ein normales schwarz/weißes Rad der Marke Hibike.

Am Kamperbach nahmen Diebe im Tatzeitraum 15.03. - 17.03. aus einer Garage eine Heckenschere, einen Laubsauger und einen Staubsauer mit.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib der Räder nimmt die Wache in Meinerzhagen entgegen.

