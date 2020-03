Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher benimmt sich unflätig

Neuenrade (ots)

Ein 15 jähriger Werdohler Junge beleidigte am gestrigen frühen Abend (17.03.20, gegen 18:20 Uhr) vor einem Geschäft Am Stadtgarten mehrere Kunden und störte den Kundenverkehr im Geschäft. Der Jugendliche ließ es sich nach Aufforderung des Geschäftsinhabers, sich anständig zu benehmen und das Geschäft zu verlassen, nicht nehmen, auch diesen in Fäkaliensprache zu beleidigen. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach und seine Beleidigungen wechselten nun auf den Ausspruch sexueller Beleidigungen. Die hinzugezogene Polizei nahm den Jugendlichen mit zur Wache und ließ ihn durch die Erziehungsberechtigte abholen. Er muss sich nun wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Hausfriedensbruch verantworten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell