POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2001129

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am Dienstag (21.01.2020) kam es auf der Milchstraße in Velbert-Tönisheide zu einer Verkehrsunfallflucht an gleich zwei abgestellten Fahrzeugen. In der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:55 Uhr waren ein schwarzer Mercedes Benz, E280, sowie ein grauer Audi A3 auf einer Parkfläche am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Die genaue Unfallörtlichkeit befindet sich im Einmündungsbereich Milchstraße / Wimmersberger Straße. Vermutlich beim Abbiegevorgang übersah der Unfallverursacher die abgestellten Fahrzeuge und beschädigte hierbei jeweils die linke Fahrzeugseite bzw. die Außenspiegel. Am Mercedes Benz entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 2.500 Euro, am Audi ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die hinzugezogene Polizei konnte Fahrzeugteile am Unfallort sichern, die vermutlich von dem Unfallverursacher stammen. Deren Untersuchung dauert an. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

-ERFOLGSMELDUNG-

Am Dienstag (21.01.2020) kam es in Wülfrath, auf der Straße "Zur Fliethe", zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug und einem Fußgänger. Der Fahrzeugführer hatte die Absicht, den Zebrastreifen vor dem dortigen Supermarkt zu überfahren, als ein Fußgänger diesen queren wollte. Der Fahrzeugführer fuhr dem Fußgänger hierbei über den Fuß, wodurch dieser verletzt wurde. Er setzte seine Fahrt fort und parkte seinen Ford Galaxy auf dem dortigen Parkplatz. Der 33-jährige Wülfrather informierte die Polizei, die den Velberter Fahrzeugführer noch vor Ort antreffen konnte. Der Velberter bestritt die Angaben des 33-Jährigen und es kam zu Beleidigungen zum Nachteil des Fußgängers, die in einer separaten Anzeige nun strafrechtlich verfolgt werden. Weiterhin erwartet den Velberter ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Montag (20.01.2020) kam es auf der Baustraße in Hilden, auf Höhe der Zufahrt zum Park&Ride-Parkplatz "Am Lindenplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 10-Jährigen. Nach eigenen Angaben befuhr dieser, gegen 07:15 Uhr, die Baustraße in Fahrtrichtung Richrather Straße. Als er die Zufahrt zum Parkplatz passierte, bog ein Fahrzeug in die Zufahrt zum Parkplatz ein und touchierte den 10-jährigen Tretrollerfahrer am Knöchel. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten und eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise auf das Fahrzeug sowie den Fahrer bzw. die Fahrerin liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

-ERFOLGSMELDUNG-

Am Dienstag (21.01.2020) kam es auf der Jahnstraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 14:35 Uhr beabsichtigte eine 55-jährige Langenfelderin, von der Jahnstraße auf den Parkplatz einer dortigen Schule abzubiegen. Als sie sich auf der Grundstückseinfahrt befand, kam ihr ein VW Bora entgegen. Er touchierte ihr Fahrzeug beim Vorbeifahren und beschädigte hierbei den vorderen linken Kotflügel. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, bog er nach rechts in die Jahnstraße ein und setzte seine Fahrt in Richtung Winkelsweg fort. Die 55-Jährige lief dem verkehrsbedingt an der Kreuzung haltendem Unfallverursacher hinterher und sprach ihn auf den soeben entstandenen Schaden an. Dieser gab ihr gegenüber an, zunächst einen Parkplatz zu suchen. Tatsächlich kam er jedoch nicht zur Unfallörtlichkeit zurück. Eine Überprüfung an der Halteranschrift des flüchtigen Fahrzeuges verlief durch die eingesetzten Beamten positiv. Der 54-jährige Monheimer konnte zu Hause angetroffen werden. Der von ihm vorgelegte ausländische Führerschein wurde sichergestellt. Neben den Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht besteht des Weiteren der Verdacht, dass der Führerschein gefälscht ist. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Zeit zwischen Montag, 20.01.2020, und Dienstag, 21.01.2020, kam es auf dem Parkplatz des Hans-Litterscheid-Platzes in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Fahrzeug. Der rote Opel Corsa einer Langenfelderin war in der Zeit von 19:00 Uhr bis 16:00 Uhr des Folgetages in einer Parkbucht geparkt. Am linken vorderen Stoßfänger bzw. am Kotflügel konnte ein frischer Unfallschaden festgestellt werden. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Montag (20.01.2020) wurde in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 11:00 Uhr ein geparkter Ford Transit beschädigt. Der Halter hatte seinen grauen Transit in einer Parktasche auf der Straße "Am Rosengarten" in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere rechte Schiebetür des Fahrzeuges beschädigt war. Der Verursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Am Mittwoch (22. Januar 2020) hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg ein zehn Jahre altes Mädchen angefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 7:15 Uhr: Als das Mädchen gerade zu Fuß die Straße überqueren wollte, wurde es von einem nicht näher beschriebenen Auto am Knie touchiert. Der Autofahrer stieg daraufhin aus und fragte das Mädchen nach seinem Befinden. Als die Zehnjährige dem Autofahrer mitteilte, es sei alles in Ordnung, setzte er sich in sein Auto und fuhr davon. Im Nachgang suchte das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter ein Krankenhaus auf, wo festgestellt wurde, dass das Mädchen leicht verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Autofahrer, sich zur weiteren Sachbearbeitung bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

