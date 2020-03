Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher am Elektronikmarkt

Lüdenscheid (ots)

Am heutigen Morgen, gegen kurz vor 5 Uhr, schnitt ein unbekannter Täter das Vorhängeschloss eines Lagercontainers eines Elektronikfachhandels an der Wefelshohler Straße auf. Der Unbekannte versuchte, die Container zu öffnen. Hierbei löste die Alarmanlage der alarmgesicherten Container auf und der Täter floh ohne Beute.

Am vergangenen Samstag, gegen 08 Uhr, wurde ein 84-jähriger Senior Opfer von Dieben. Beim Einkauf im Supermarkt am Brockhauser Weg legte er seine Herrenhandtasche am Gemüsestand kurzzeitig ab, um Gemüse abzuwiegen. Als er sich umdrehte, hatte(n) der/die Diebe die Tasche geklaut.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

