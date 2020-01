Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Langenfeld 2001001

Mettmann (ots)

Am Neujahrstag kam es gegen 18.30 Uhr in Langenfeld auf der Düsseldorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstand. Ein 29-jähriger Langenfelder bog mit einem Mercedes AMG aus der Knipprather Straße auf die Düsseldorfer Straße in Richtung Leverkusen ab. Beim Beschleunigen nach dem Abbiegevorgang geriet der Pkw auf der leicht schlüpfrigen Fahrbahn ins Schleudern und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin aus Münster blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Düsseldorfer Straße blieb bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

