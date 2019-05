Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 24-Jähriger mit Alkohol am Steuer erwischt

Lennestadt (ots)

In der Nacht auf Dienstag hielt eine Polizeistreife einen 24-jährigen Autofahrer auf der Winterberger Straße in Saalhausen an. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Daher nahmen sie ihn mit zur Wache, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse den Wert bestätigen konnte. Den 24-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

