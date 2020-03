Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Baufirma

Gronau (ots)

Gewaltsam das Vorhängeschloss eines Lagerraums geöffnet haben Einbrecher in Gronau-Epe. Die Täter verschafften sich so Zugang zum Gebäude an der Vennstraße. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 12.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Die Täter erbeuteten Werkzeug im Wert vierstelligen Eurobereich.

Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat Gronau wenden: Tel. (02562) 9260.

