Polizei Bielefeld

POL-BI: Wegbeschreibung zum Diebstahl genutzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Ein Dieb lenkte am Donnerstag, den 05.12.2019, an der Artur-Ladebeck-Straße, nahe des Quellenhofweg, eine Bielefelderin während des Beladens ihres Wagens ab und stahl ihr die Handtasche aus dem Auto.

Eine 76-Jährige aus Bielefeld verließ nach dem Einkauf, gegen 16:10 Uhr, einen Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße und ging zu ihrem geparkten Wagen. Ihre Handtasche legte sie auf die Rücksitzbank und begann die Einkäufe in den Kofferraum zu laden. Ein Mann sprach sie an und fragte nach dem Weg zur Apotheke. Während die Bielefelderin ihm den Weg erklärte, nutzte der Unbekannte das Ablenkmanöver, um die Fahrzeugtür unbemerkt zu öffnen und die Tasche zu entwenden.

Als der Dieb in Richtung Apotheke davonging, leerte die Bielefelderin ihren Einkaufswagen weiter aus. Anschließend bemerkte das Opfer das Fehlen der Handtasche.

Der Täter wird als circa 60 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß, mit schwarzen Haaren, von kräftiger Statur und bekleidet mit einem beige-melierten Mantel, beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

