Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In Evingsen gestohlenes Fahrzeug bei Geldautomaten-Sprengung genutzt

Altena/Finnentrop (ots)

Am Sonntag um 4.12 Uhr wurde in Fretter/Kreis Olpe ein Geldautomat gesprengt. Die Täter flüchteten mit dem am Wochenende in Altena-Evingsen gestohlenen Audi A 1 (Pressemeldung v. 4.11./9.51 Uhr).

Die bislang nicht identifizierten Täter erbeuteten einen noch unbekannten Geldbetrag und richteten einen hohen Sachschaden im sechsstelligen Bereich an. Nach der Tat flüchteten sie mit einem weißen Audi A 1 mit MK- Kennzeichen. Die am Sonntagmorgen durchgeführten Ermittlungen führten zu einem Fahrzeug, das in der Nacht zuvor in AltenaEvingsen, Vorm Kalkofen, mit Originalschlüsseln, aus einer Werkstatt gestohlen wurde. Der Audi konnte auf Grund von Zeugenaussagen am heutigen Montagmorgen auf dem Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebes in Frettermühle, nur wenige Kilometer entfernt, verlassen aufgefunden werden.

Die Beamten stellten den Pkw sicher. Spezialisten des Erkennungsdienstes führten eine umfangreiche Spurensuche durch. Eine Auswertung von Videobildern der Bank ergab, dass sich zwei Personen bereits gegen 2 Uhr in der Bank aufhielten und ca. zwei Stunden später wieder zurückkehrten. Beide Täter sind ca. 175 bis 185 cm groß und waren maskiert. Einer der Tatverdächtigen trug eine auffällige Oberbekleidung mit einem Karomuster. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell