Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnung und Pkw

Kierspe (ots)

Am Samstag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr kam es zu einem Tages- Wohnungseinbruch in der Danziger Straße. Unbekannte Täter hatten hier eine Wohnung betreten und die Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Sie entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld und Schmuck.

Unbekannte Täter brachen am Montag oder Dienstag vergangener Woche einen Citroen Jumper, der an der Kölner Straße abgestellt war, auf und stahlen diverses hochwertiges Werkzeug aus dem Fahrzeug.

