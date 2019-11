Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit an der Tanzfläche

Iserlohn (ots)

Auf und an der Tanzfläche eines Lokals an der Hans-Böckler-Straße kam es am Sonntag gegen 3 Uhr zu einer Prügelei. Ein noch Unbekannter mit einem pinkfarbenen T-Shirt verletzte insgesamt drei Personen. Ein 24-Jähriger Iserlohner war unmittelbar an der Tanzfläche in einen zunächst verbalen Streit geraten, der eskalierte. Der unbekannte Gegner traf mit seinen Faustschlägen allerdings nicht nur seinen Gegner, sondern auch zwei unbeteiligte 20 bzw. 21 Jahre alte Frauen aus Iserlohn und Lüdenscheid. Der Unbekannte konnte fliehen. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9199-0.

