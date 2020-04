Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Werkstatt

In der Zeit von Donnerstag, 23.04.2020, 20:00 Uhr, bis Freitag, 24.04.2020, 12:00 Uhr, kam es in Cloppenburg zu einem Einbruch. In der Straße Am Galgenmoor verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt. Aus dieser wurden diverse Werkzeuge entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter Einfluss von Betäubungsmitteln / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Waffengesetz

Am Freitag, 24.04.2020, gegen 11:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Garrel, Alte Dorfstraße den Fahrer eines Pkw. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 33-jährige Garreler nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und dass das Fahrzeug nicht versichert war. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Fahrer einen Teleskopschlagstock sowie ein Einhandmesser bei sich führte, wird ebenfalls noch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

