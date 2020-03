Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 17.03.2020: Fahndung nach Einbrecher in Reiskirchen+++Mutmaßliches diebisches Duo aus der Ukraine festgenommen+++ Gießen: Buttersäure in Treppenhaus verteilt

Reiskirchen: Bargeld gestohlen - Zeugenaufruf

Mit Bargeld flüchtete ein Unbekannter nach einem Einbruch von Dienstagnacht (17. März). Er stieg gegen 01.30 Uhr über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus der Mozartstraße und durchsuchte das Gebäude. Als er auf einen Bewohner traf, flüchtete er. Er lief über das Nachbargrundstück, stieg in ein Auto und fuhr davon.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann war zwischen 1,70 und 1,75 Meter, etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat kurze gelockte Haare mit grauen Schläfen. Er trug eine dunkle Jacke. Wem ist diese Person in der Nacht zu Dienstag in der Mozartstraße aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: In Außenlager eingebrochen

In der Bänninger Straße brachen Unbekannte in ein Außenlager einer Firma ein. Sie durchtrennten zwischen 13.00 Uhr am Samstag (14. März) und 11.00 Uhr am Montag (16. März) den Zaun und entwendeten zwei Gasflaschen mit Kühlmittel im Wert von etwa 320 Euro. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Schule

In der Grünberger Straße kam es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zu einem Einbruch in eine Schule. Unbekannte hatten ein Fenster aufgebrochen und mehrere Türen in dem Gebäude gewaltsam geöffnet. Mit Bargeld verschwanden die Täter wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Sicherheitsleistungen nach Ladendiebstahl gezahlt

Zwei Diebinnen mussten nach einem Ladendiebstahl von Samstagnachmittag jeweils 500 Euro Sicherheitsleistungen zahlen. Das Duo aus der Ukraine im Alter von 34 und 45 Jahren betraten gegen 16.20 Uhr gemeinsam einen Einkaufsmarkt in der Straße "Am Alten Bahnhof". Während eine Bekleidung und Nahrungsmittel im Wert von über 100 Euro einsteckte, "überwachte" die Komplizin das Umfeld. Ein Angestellter bemerkte die Tat und hielt die Diebinnen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen die Frauen für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Wache. Um die Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen, wurde nach Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen die Sicherheitsleistung pro Person in einer Höhe von 500 EURO durch das Amtsgericht Gießen angeordnet. Im Anschluss entließen die Ermittler die Frauen wieder.

Gießen: Buttersäure in Treppenhaus verteilt

Die Polizei ermittelt nach einem Einsatz von Montagabend (16. März) wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Gegen 19.44 Uhr alarmierte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Alten Steinbacher Weg die Feuerwehr, da im Treppenhaus ein merkwürdiger Geruch zu vernehmen war. Ein Unbekannter hatte dort offenbar Buttersäure verteilt. Die Feuerwehr sorgte für die Belüftung. Es kam nach ersten Erkenntnissen niemand zu Schaden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Drogentest zeigt THC an

Bei einer Verkehrskontrolle von Montagabend (16. März) reagierte ein Drogentest bei einem 24-jährigen Mann aus Gießen auf THC. Beamte kontrollierten den Autofahrer gegen 18.00 Uhr in der Straße "Am Alten Friedhof". Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte der Gießener wieder gehen.

Staufenberg: Berauscht ohne Führerschein unterwegs

Polizisten erwischten Montagnachmittag einen 37-jährigen Mann aus dem Landkreis, der offenbar berauscht und ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten kontrollierten gegen 16.15 Uhr den Rollerfahrer auf der Landstraße 3356. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann den Kontrolleuren nicht vorweisen. Eine Blutentnahme auf der Polizeiwache wird in den nächsten Wochen Aufschluss über den Konsum von Drogen geben.

Linden: Autos in Großen Linden aufgebrochen

Ein Unbekannter brach in der Nacht zu Freitag zwei Autos in der Wilhelm-Hauff-Straße auf. Aus den Fahrzeugen fehlen Bargeld, Portemonnaies sowie Zigaretten. Freitagvormittag erstattete die Besitzerin eines BMW Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach einem Autofahrer der mit seinem schwarzen Auto gegen 04.50 Uhr unmittelbar hinter einem schwarzen Mitsubishi stand, sich auffällig verhielt und schnell davonfuhr. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen? Gibt es weitere Besitzer, dessen Fahrzeuge aufgebrochen worden sind? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Vandalen auf dem Schulgelände

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag auf einem Schulgelände in Stangenrod angerichtet. Die Unbekannten hatten dort eine Tür beschädigten sowie mehrere Pflanzen herausgerissen und einen Garten verwüstet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Bundesstraße B276 kam am Montag (16.März) gegen 14.45 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Laubach mit seinem Hyundai von der Fahrbahn ab. Er war gegen 14.45 Uhr auf der Straße von Schotten nach Laubach unterwegs. Plötzlich kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Der Laubacher versuchte auszuweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise verletzte sich der 21-Jährige nicht. Der Schaden wird auf etwa 2.100 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer kann Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen und Hinweise auf die Identität des Fahrers geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Audi touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen in der Untertorstraße geparkten Audi und flüchtete anschließend. Der schwarze A3 stand zwischen Freitag (13.März) 17.00 Uhr und Montag (16.März) 07.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 7. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Radfahrer übersehen

Bei einem Unfall am Montag (09.März) gegen 16.55 Uhr in der Grünberger Straße verletzte sich ein Kind leicht. Ein bisher Unbekannter fuhr aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei offenbar den 10-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich das Kind leicht verletzte. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen silbernen Mercedes handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug und der Identität des Fahrers machen? An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lützellinden: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Zu einem Unfall kam es am Montag (16.März) gegen 08.25 Uhr auf der Kreisstraße K20. Ein 87-jähriger Mann befuhr die Kreisstraße 20 von Großen-Linden nach Lützellinden und übersah offenbar beim Linksabbiegen in die Rheinfelser Straße einen 62-Jährigen Mann mit einem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Montagnacht (16.März) gegen 01.30 Uhr kam es offenbar zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr auf der Landesstraße L3133. Ein 20-jähriger Mann mit einem Mercedes befuhr die L3133 von Langgöns nach Niederkleen. Dabei kam dem Mercedes-Fahrer ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen und es kam aus bisher ungeklärter Ursache vermutlich zum Zusammenstoß. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Außenspiegel beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Freitag (13.März) gegen 16.00 Uhr offenbar beim Vorbeifahren einen in der Moorgasse geparkten VW. Der graue Golf parkte am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 9. Zeugen hörten einen lauten Knall und informierte die Polizei. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

