POL-GI: Pressemeldungen vom 16.03.2020: Zeche nicht bezahlt und randaliert+++Zu viele Drogen/ Nach Festnahme in Klinik+++Polizeibeamten bespuckt+++Raub in der Frankfurter Straße

Gießen: Kontrollen am Schwanenteich

Nachdem mehrere jüngere Personen am frühen Samstagmorgen offenbar die Zeche geprellt hatten, kam es kurz danach zu einer größeren Fahndung nach den gesuchten fünf Verdächtigen. Zwei von ihnen im Alter von 17 Jahren konnte am Samstag, gegen 00.35 Uhr, festgenommen werden. Zeugen hatten kurz zuvor der Polizei mitgeteilt, dass es in einem Hotel im Wiesecker Weg offenbar mehrfach zu einer Ruhestörung kam. Es stellte sich heraus, dass die fünf Personen offenbar unter falschen Namen ein Zimmer angemietet und dann verwüstet hatten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung stellte es sich heraus, dass sich das gesuchte Quintett offenbar im Bereich des Schwanenteichs aufhielt. Als eine Streife die Gruppe entdeckte, flüchteten die Personen. Zwei davon, die genannten beiden 17 - Jährigen, konnten festgenommen werden. Einer aus der Gruppe hatte auf der Flucht offenbar eine Tüte mit Cannabis verloren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zu viele Drogen - Nach Festnahme in Klinik

Offenbar erheblich unter Drogen stand ein 32 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien am Samstagnachmittag in der Georg-Elser-Straße. Der Verdächtige hatte zuvor offenbar aus einem Geschäft Lebensmittel entwendet. Zeugen hatten den mutmaßlichen Dieb dabei ertappt und angesprochen. Dabei zog er ein Messer und bedrohte die Zeugen damit. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten entwendete Gegenstände und ein weiteres Messer. Kurz danach baute er ab und musste in eine Klinik gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Polizeibeamten bespuckt

In der Bahnhofstraße zeigte sich ein 20 - Jähriger am frühen Sonntagmorgen äußerst renitent. Der Asylbewerber aus Somalia fiel den Beamten auf, als er sich mit einer anderen Person gegen 01.20 Uhr in der Bahnhofstraße prügelte. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 20 - Jährige sehr aggressiv. Auch als andere Streifen eintrafen, beruhigte er sich nicht und bespuckte mehrfach die Beamten. Er konnte dann gefesselt und festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Raub in der Frankfurter Straße

Zu einer räuberischen Erpressung kam es Samstagfrüh (14. März) in der Frankfurter Straße. Nach einem Kneipenbesuch folgte ein Unbekannter einem 22-jährigen Mann aus dem Landkreis. Unter der Androhung von Gewalt forderte der Unbekannte von dem Mann Geld. Mit 10 Euro gab er sich offenbar nicht zufrieden und verlangte noch mehr Geld, welches das Opfer kurz danach von einem Automaten in der Frankfurter Straße abhob. Der Räuber flüchtete mit dem Bargeld in dreistelliger Höhe. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er war zirka 1,70 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, hat einen Vollbart sowie eine normale Figur. Der Verdächtige trug eine schwarze Jacke und sah nach Angaben des Zeugen südländisch aus. Wer hat den Vorfall in der Frankfurter Straße beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Lich: Trio stiehlt Telefone

Aus einem Fachgeschäft in der Braugasse stahlen Unbekannte Samstagmittag (14. März) mehrere Mobiltelefone. Während zwei Verdächtige gegen 12.15 Uhr das Geschäft betraten, wartete der Dritte vor dem Laden, um die Tür aufzuhalten. Das Duo riss vier Telefone von der Diebstahlsicherung und flüchteten zusammen mit ihrem Komplizen in Richtung Gießener Straße. Im Bereich der Schlossgasse/Holländischer Hof verlor der Zeuge die Langfinger aus dem Auge.

Beschreibung der Verdächtigen: Mitte 20, ca. 1,80 - 1,85 Meter groß, Vollbart, schwarzer Hoody mit weißer Aufschrift, weiße Turnschuhe, Baseballcap, Mitte 20, ca. 1,75 -1,80 Meter groß, kräftig, schwarzer Winterblouson mit Fellmütze, graue Jeans, schwarze Turnschuhe Mitte 20, ca. 1,75 -1,80 Meter groß, kräftig, dunkle Turnschuhe, schwarze Hose, Baseballcap, dunkelblauer Hoody mit weißer Aufschrift Nach Angaben des Zeugen könnten die Verdächtigen türkischer oder arabischer Herkunft sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Polizisten angegriffen

In einem Mehrfamilienhaus im Pfarrgarten kam es am Freitag zu einem Übergriff auf Polizisten. Wegen einer Auseinandersetzung waren die Polizisten zu einer Familie gerufen worden. Während der Klärung griff ein 27-jähriger Mann zunächst den einen Polizisten an und trat wenig später nach dem Anderen. Dabei erlitten die Ordnungshüter leichte Verletzungen und konnten ihren Dienst fortsetzen. Der 27-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Polizeiwache wieder verlassen.

Langgöns: Kokain gefunden

Eine geringe Menge Kokain fanden Polizisten Freitagabend bei einem 24-jährigen Autofahrer. Er geriet aufgrund seiner Fahrweise gegen 22.45 Uhr in eine Polizeikontrolle in der Holzheimer Straße. Der Verdacht, Drogen konsumierte zu haben, erhärtete sich. Der junge Mann räumte den Konsum von Kokain ein. Die Beamten nahmen ihn zur Blutprobenentnahme mit zur Wache und entließen ihn anschließend wieder.

Gießen: Steinplatte auf Straße geworfen

Mehrere Jugendliche warfen Samstagabend (14. März) eine große Natursteinplatte offenbar auf die Fahrbahn im Altenfeldsweg. Eine Polizeistreife erkannte gegen 22.20 Uhr die Bruchstücke zu spät und fuhr darüber. Zufälligerweise hatte die Streife die vier Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren zuvor kontrolliert, welche offenbar im Zusammenhand zu den Steinplatten stehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr leiteten die Polizisten gegen das Quartett ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Werkzeug aus Keller entwendet

In der Straße "An der Hell" waren zwischen Freitag (13.März) und Samstag (14.März) Einbrecher zu Gange. Die Täter stiegen unbemerkt in den Keller eines Mehrfamilienhauses und brachen dort die Vorhängeschlösser auf. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Rabenau: Einbruch in Geilshausen - Wildschweine entwendet!

Zwischen Samstag (14.März) 18.00 Uhr und Sonntag (15.März) 09.00 Uhr drangen Unbekannte auf ein Firmengelände in der Straße "Am Wiesenboden" ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Werkzeug, Treibstoff, sowie zwei geschlachtete Wildschweine. Aus einem Stall stahlen sie ein Schwein und zwei Ferkel. Die Täter flüchteten im Anschluss offenbar mit einem Fahrzeug. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4.000 Euro. Wem ist etwas Verdächtige oder ein Fahrzeug dort aufgefallen und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Diebstahl und Körperverletzung in Einkaufsmarkt Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Samstag (14.März) gegen 17.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Elser-Straße festgenommen. Ein 27-jähriger Mann wollte Tiefkühlprodukte im Wert von 36 Euro mitnehmen. Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und hielten den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei kam es zu Übergriffen gegen die Mitarbeiter des Marktes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Versuchter Einbruch

Samstagnacht (14.März) gegen 23.39 Uhr kam es in Linden zu einem Einbruchsversuch. Ein Unbekannter schlug das seitlich gelegene Fenster eines Geschäftes in der Siemensstraße ein. Er drang in einen Büroraum ein und durchsuchte Schränke und Schubladen. Offenbar konnte er keine Beute machen und verließ das Gebäude wieder. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Einbruch in Einfamilienhaus misslungen

Im Tulpenweg in Watzenborn-Steinberg kam es zwischen Freitag (13.März) 22.30 Uhr und Samstag (14.März) 11.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte versuchten die Haustür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mazda beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag einen in der Schubertstraße geparkten Mazda. Der weiße CX-5 stand zwischen 06.25 Uhr und 15.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 93. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieser am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: 1.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Opels nach einem Unfall am "Nahrungsberg". Der schwarze Astra stand dort zwischen Mittwoch (11.März) 19.30 Uhr und Donnerstag (12.März) 17.00 Uhr am Fahrbahnrand. Als er zu seinem abgestellten Wagen zurückkam, war dieser an der linken, hinteren Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/ 7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (13.März) einen geparkten VW. Der graue Passat stand zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr erst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße und anschließend in der Gießener Straße am Fahrbahnrand Richtung Wiesecker Weg. Der Schaden am linken, hinteren Kotflügel wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Audi beim Vorbeifahren touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter zwischen Samstag (14.März) 21.00 Uhr und Sonntag (15.März) 15.00 Uhr einen geparkten Audi. Der schwarze A5 stand in Friedensstraße in Höhe 42. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Johannesbader Straße

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren am Freitag (13.März) einen geparkten Mazda in der Johannesbader Straße. Der graue Mazda 2 stand dort zwischen 15.00 und 22.00 Uhr auf einem Parkplatz. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Tür gegen Saab geschlagen

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße kam es am Freitag (13.März) gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall. Eine bislang Unbekannte öffnete die Tür ihres VW Golf und beschädigte dabei einen geparkten Saab. Als eine Zeugin die Unbekannte auf die Beschädigung ansprach, entfernte sie sich von der Unfallstelle. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem Kennzeichen oder der Identität der Verursacherin geben? Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Ein Leichtverletzter und 46.000 Euro Schaden

Ein Leichtverletzter und 46.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Samstag (14.März) gegen 13.45 Uhr auf der Landesstraße L3047. Eine 41-jährige Frau befuhr die L3047 zwischen Fellingshausen und Krofdorf-Gleiberg. Dabei überschätzte sie offenbar die Geschwindigkeit einer vor ihr fahrende 55-jährige Frau in einem Ford. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich ein Mitfahrer der Ford-Fahrerin leicht verletzte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Kontrolle über BMW verloren

Am Freitag (13.März) gegen 22.38 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Landesstraße L3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen. Ein 46-jähriger Mann verlor die Kontrolle über seinen BMW, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Ordnungshüter stellten bei dem 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Er pustete 2,01 Promille und musste zwecks Blutentnahme mit zur Wache. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

