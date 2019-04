Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlenes Fahrzeug im Wert von 100.000 Euro sichergestellt.

Bautzen (ots)

Ein in der letzten Nacht entwendeter Mercedes Sprinter, einer Windtechnik-Firma, mit diverser Technik an Bord und einem Gesamtwert von 100.000 Euro, konnte durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, in Zusammenarbeit mit Kollegen des Autobahnpolizeireviers Bautzen auf der BAB 4 in Bautzen gestellt werden.

Gegen 06:40 Uhr am heutigen Morgen, die Fahndung nach dem Fahrzeug war kaum ausgegeben, sichteten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach das gesuchte Fahrzeug an der Anschlussstelle Bautzen/Ost in Fahrtrichtung Görlitz. Zwischenzeitlich waren die deutschen Kennzeichen durch polnische ersetzt worden. Anhand der markanten Aufschrift der deutschen Firma, konnte es jedoch eindeutig als das gesuchte Fahrzeug identifiziert werden. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen wurde gezielt zu dem Sachverhalt hinzugezogen und gemeinsam konnte der Mercedes auf den Parkplatz "Löbauer Wasser" geleitet werden. Dort ließ sich der 45-jährige polnische Fahrer widerstandslos festnehmen. Die Soko Kfz hat die weiteren die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Frank Barby

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell